Где в Симферополе и Севастополе 10 сентября отключат свет

Свет отключат на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

10 сентября в отдельных районах Симферополя и Севастополя из-за ремонтных работ на несколько часов пропадет электричество.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Воровского, 19, 21а, 20

ул. Гаспринского, 3а, 3б

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 13.00

с/х. Полины Осипенко

с 9.00 до 11.00

пр-т Античный 1-А

с 9.00 до 12.00

ул. Ерошенко 9

ул. Надежды Островской 6,8-а,8-В

с 10.00 до 12.00

ул. Павла Корчагина 19,19-Б

Омега 2-А

с 8.00 до 15.00

ул. Шабалина 6,11,17-19

ул. Токарева 6-16

ул. Котовского 6-А,2-4,4-20

ул. Лагерная 6-28,32,3-9

ул. Чапаева 1-5

с 8.00 до 17.00

ул. Одесская 11-17; ул. Гавена 20-А; ул. Героев Подводников 12-14; ул. Раенко п. Инкерман 1; ул. Толбухина п. Инкерман 6-8,12,16,7; ул. Умрихина 13-1,15-23,2,10; ул. Четвертакова 2-6,1,5; ул. Адмирала Юмашева 4-в,4-Б; ул. Александра Косарева 18,14-А

с 9.00 до 14.00

ул. Колобова, 2,34/1,35/5,34-3,34/2.

с 9.00 (10 сентября) до 17.00 (11 сентября)

п. Штурмовое:

туп. Поворотный 68-А,64,68,35-А,23-Б,31,35; ул. Поворотная 20-а,12-14,20,78,3-а,1-27; ул. Придорожная 6-А,2-10,5/1,1-А,5/2,3,7-15

с 8.00 до 17.00

с. Вишневое: ул. Мира 2-16,1-21; ул. Новая 2-22,1-33

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