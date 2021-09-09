Где в Симферополе и Севастополе 10 сентября отключат свет

Свет отключат на время.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
10 сентября в отдельных районах Симферополя и Севастополя из-за ремонтных работ на несколько часов пропадет электричество.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Воровского, 19, 21а, 20
ул. Гаспринского, 3а, 3б
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 13.00
с/х. Полины Осипенко
с 9.00 до 11.00
пр-т Античный 1-А
с 9.00 до 12.00
ул. Ерошенко 9
ул. Надежды Островской 6,8-а,8-В
с 10.00 до 12.00
ул. Павла Корчагина 19,19-Б
Омега 2-А
с 8.00 до 15.00
ул. Шабалина 6,11,17-19
ул. Токарева 6-16
ул. Котовского 6-А,2-4,4-20
ул. Лагерная 6-28,32,3-9
ул. Чапаева 1-5
с 8.00 до 17.00
ул. Одесская 11-17; ул. Гавена 20-А; ул. Героев Подводников 12-14; ул. Раенко п. Инкерман 1; ул. Толбухина п. Инкерман 6-8,12,16,7; ул. Умрихина 13-1,15-23,2,10; ул. Четвертакова 2-6,1,5; ул. Адмирала Юмашева 4-в,4-Б; ул. Александра Косарева 18,14-А
с 9.00 до 14.00
ул. Колобова, 2,34/1,35/5,34-3,34/2.
с 9.00 (10 сентября) до 17.00 (11 сентября)
п. Штурмовое:
туп. Поворотный 68-А,64,68,35-А,23-Б,31,35; ул. Поворотная 20-а,12-14,20,78,3-а,1-27; ул. Придорожная 6-А,2-10,5/1,1-А,5/2,3,7-15
с 8.00 до 17.00
с. Вишневое: ул. Мира 2-16,1-21; ул. Новая 2-22,1-33
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