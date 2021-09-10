На полигоне в Крыму снайперы оттачивают свое мастерство

В Крыму идут военные учения. Фото: кадр видео отдела информационного обеспечения Черноморского флота

На полигоне Ангарский в Республике Крым тренировались снайперские пары из состава подразделений соединения береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота

- Личный состав отработал навыки в прицеливании, выборе и запоминанию целей, - ведении огня по различным целям с учетом смены мишеней и дальности до них, - сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Также служивые овладевали тонкостями маскировки, используя, то, что есть под рукой, оборудовать ложные огневые позиции, незаметно передвигаться по местности, стрелять с учетом силы ветра и тому подобное. На учениях шла отработка действий и в ночное время, используя ночные прицелы.

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