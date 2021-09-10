Часть Симферополя осталась без воды 10 сентября

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Архив "КП"

В Симферополе некоторые улицы 10 сентября остались без воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, до 00.00 возможны перебои водоснабжения на улицах Кечкеметская, Вишневая, Полюсная, Арабатская, Алтайская, Волочаевская, Панфиловцев, Каширина, Судакская, Ефремова, Добросмыслова, С. Лазо, а также на прилегающих улицах и переулках.

До 20.00 воды не будет на улице Кечкеметская 145-198, проспекте Победы 208, 208а, 208б.

Также до 00.00 водоснабжение ограничено на улице Воровского, улице Красноармейской, улице 8 Марта, улице Фабричный Спуск.

Временные неудобства связаны с ремонтными работами.

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