Аксенов назвал ситуацию с амброзией под Симферополем катастрофой

Под Симферополем продолжают бороться с опасным растением. Фото: пресс-служба администрации крымской столицы

Ситуация с амброзией в Симферопольском районе стала катастрофической, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании по проблемам отрасли ЖКХ в Крыму.

Несмотря на то, что уборка опасного аллергена проводится постоянно, в регионе до сих пор цветут целые поля опасного растения.

- По амброзии просто катастрофа. И по Симферополю ситуация практически такая же. И амброзии не немножко, если бы было немножко, я бы этот вопрос не поднимал, – прокомментировал ситуацию глава Крыма.

В свою очередь руководитель Симферопольского района Алексанов Дионис заявил, что работа по уборке амброзии проводится ежедневно.

- Каждый день с утра до вечера мониторим поля амброзии и выявляем собственников участков. Это занимает определенное время. Проблема действительно есть, осадков было много, амброзия догонят нас, – ответил глава муниципального образования.

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