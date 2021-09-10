Ялта не для всех: «Новые люди» проверили доступность городской среды для маломобильных граждан

Ялта оказалась одним из самых «недоступных» городов в Крыму.

Спортсмен с инвалидностью Сергей Карнаухов приехал из Москвы в Крым на велосипеде с ручным приводом. Своим путешествием он решил привлечь внимание общественности к проблемам людей с ограниченными физическими возможностями и созданию доступной городской среды. В Крыму Сергей проверил дороги и инфраструктуру в трех городах – Алуште, Ялте и Севастополе. В этом ему помогли активисты партии «Новые люди».

- Мы встретились с Сергеем в Ялте, к нам присоединилось еще два человека на инвалидных колясках. Решили проверить один из самых популярных маршрутов. Начали свой путь с улицы Московской, добрались до главной площади и дальше прогулялись по набережной. Людям с ограниченными возможностями так же, как и всем, хочется дышать морским воздухом и любоваться видами, - рассказала глава крымского регионального отделения партии «Новые люди» Анна Трофименко.

Казалось бы, до моря рукой подать. Но путь, который человек проходит за 10 минут, участникам акции удалось преодолеть только за 1,5 часа.

-Городская среда в Ялте абсолютно не подготовлена для особенных людей. Это высокие бордюры, с которых невозможно съехать на коляске без посторонней помощи, магазины и аптеки с высокими ступеньками и без пандусов. Ялта оказалась одним из самых «недоступных» городов в Крыму. Это подтвердил не только Сергей, но и другие участники акции, - сообщила Трофименко.

На протяжении всего пути активисты помогали участникам на инвалидных креслах преодолевать препятствия, иначе до набережной было не добраться.

- Акция вызвала большой интерес у жителей города и отдыхающих. Люди подходили, задавали вопросы, рассказывали о сложностях, с которыми им приходится сталкиваться. Например, на отсутствие доступной среды в городе жалуются и мамы с колясками.

- Мы считаем, что городская среда должна быть доступна для всех. Это ведь не так сложно, нужно такую возможность им предоставить, - заключила Трофименко.

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