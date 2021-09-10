В Крыму от трасы «Таврида» хотят построить ответвления до 2025 года

В Крыму планируют построить ответвления от трассы «Таврида» и объездную дорогу на ЮБК. Фото: Евгений Кабанов/Вконтакте

В Крыму планируют реализовать грандиозные проекты – ответвления трассы «Таврида», обходы Ялты и Алушты, рассказал вице-премьер Крыма Евгений Кабанов в интервью youtube-каналу «На крючке».

По его словам, республике нужен принципиально новый транспортный каркас, это позволит увеличить туристический поток в регион.

- У нас есть огромный потенциал по развитию жилищного строительства. Мы не достраиваем минимум миллион квадратных метров в год. У нас есть потенциал на курортную недвижимость. До 2025 года нас ждут грандиозные дорожные проекты – ответвления трассы «Таврида», обходы Ялты и Алушты, – сообщил вице-премьер Крыма.

Он уточнил, что по расчетам Министерства экономического развития, Крым сможет принимать до 15 миллионов отдыхающих в 2030 году. Строительные проекты планируют реализовать за достаточно короткие сроки – до 2025 года.

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