Двое туристов с ребенком заблудились ночью в лесу на горе Бойко

Туристы не рассчитали время и не смогли найти обратную дорогу в темноте. Фото: Пресс-служба МЧС по РК

Ночью в горах Бахчисарайского района заблудились трое туристов. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, сообщение о случившемся поступило в службу спасения поздно вечером 9 сентября.

Туристы решили выйти в поход по горе Бойко, а потом посетить Храм Христа Спасителя. Но не рассчитали время и не смогли найти обратную дорогу в темноте. В итоге трое отдыхающих остались в темноте даже без фонаря.

- Спасатели в короткое время добрались к туристами, - отмечают в пресс-службе. - Так как в группе был 4х летний ребенок было принято решение двигаться к селу Богатырь более длинным, но менее опасным маршрутом. В итоге спасательной операции специалисты ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» доставили туристов к месту их временного проживания в селе Соколиное. В медицинской помощи никто нуждался.

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