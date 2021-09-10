В Крыму до 1 января закроют зоопарки и дельфинарии без лицензии

Деятельность зооуголков без лицензии с наступлением 2022 года станет незаконной Фото: Архив "КП"

Зоопарки, зооуголки, дельфинарии и цирки до 1 января 2021 года должны пройти лицензирование. На территории Крымского полуострова 35 таких объектов, из которых лицензию получил только один дельфинарий. Об этом в эфире «Радио Крым» сообщила заместитель начальника отдела внутреннего контроля и надзора в области ветеринарии Южного межрегионального управления Россельхознадзора Светлана Шамбазова.

Деятельность остальных 34 зооуголков с 1 января 2022 года окажется вне правового поля. Чтобы получить лицензию, достаточно привести свои заведения в соответствие с требованиями закона и подать заявку на проверку в Россельхознадзор.

- Так, например, вольеры должны быть определенной площади, животные должны питаться по специально утвержденному рациону, и в заведениях обязательно должен быть либо штатный ветеринар, либо врач, с которым заключен соответствующий договор, – уточнила Шамбазова.

Она добавила, что также есть требования и к обустройству защиты посетителей от зверей. Для содержания хищников одной клетки не достаточно, требуется установить дополнительное ограждение. Рядом с опасными животными должны быть сигнальные таблички.

Кроме того, что зооуголки без лицензии с 1 января не смогут работать, их владельцев ждут штрафы. Проверка занимает 45 дней. Сами сотрудники Россельхознадзора будут находиться на объекте не более 3-4 дней – специалисты сделают замеры и проверят уровень шума. Вся остальная работа связана с документами.

- Заявление подается не к нам, а в Центральный аппарат. Мы, как его территориальный орган, выходим на проверки и отправляем материалы в Москву, – добавила Светлана Шамбазова.

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