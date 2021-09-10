В Крыму провели учения по противовоздушной обороне. Фото: отдел информобеспечения Черноморского флота

Боевые расчеты дивизионов С-400 «Триумф» в Крыму провели учения, сообщили в отделе информобеспечения Черноморского флота.

Военнослужащие уничтожили воздушные объекты условного противника в рамках противовоздушной обороны важных объектов гражданского сектора экономики Крыма. Далее расчеты дивизионов свернули пусковые и радиолокационные установки и совершили марш в новые позиционные районы.

- Прибыв на позиции, боевые расчеты развернули пусковые установки, а водители-операторы осуществили топопривязку и ориентирование комплексов на местности. На основном этапе учения личный состав ЗРК С-400 «Триумф» отработал алгоритм действий при поступлении информации о приближении авиации условного противника, – уточнили в отделе информобеспечения.

После этого расчеты нашли и уничтожили воздушные цели условного противника электронными пусками ракет.

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