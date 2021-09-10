В Крыму двое парней брали плату за парковку у Ласточкина гнезда

Двое парней незаконно взимали по 200 рублей за парковку у Ласточкина гнезда. Фото: пресс-служба МВД по РК

Двое парней в Ялте незаконно брали с граждан плату за парковку при въезде к замку «Ласточкино гнездо», сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Нарушителей задержали и доставили в отделение полиции. Молодые люди не стали отрицать содеянное и признались, что взимали денежные средства за помощь при парковке.

- Тарифы задержанные установили самостоятельно, если автолюбитель не нуждается в квитанции парковочное место стоит 200 рублей, с квитанцией – 300 рублей, – говорится в сообщении.

Однако квитанцию о проведении оплаты парни выдавать не собирались, так как не имеют нужных документов.

Стражи порядка изъяли у правонарушителей нечестно заработанные 2000 тысячи рублей. Столько же молодым людям предстоит выплатить в качестве штрафа за содеянное.

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