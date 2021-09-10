В Симферополе проехать по 26 улицам возможно только на вездеходе

Грунтовые улицы Симферополя подходят для полосы препятствий Фото: Архив "КП"

В Симферополе по 26 улицам проезд на легковом транспорте невозможен. Состояние грунтовых дорог не позволяет проехать ни автомобилю «скорой помощи», ни полиции.

По информации директора ГУП РК «Крымавтодор» Сергея Красюка, без асфальтового покрытия 210 улиц и переулков крымской столицы. Но состояние 26 «ни в какие ворота».

- Не то, что «скорая помощь» не проедет, а просто беда, - указал он на совещании по проблемным вопросам ЖКХ.

В числе не проездных улицы Яшлар, Шалфейная, Дорожная, Радио, Волочаевская,

три улицы в микрорайоне Хошкельды, улица Уральская, два проезда в Каменке, улицы Алексеева, Полины Осипенко, Стевена, пер.Дальний, улицы Дарвина, Софьи Перовской, Янтарная, Хвойная, Нижняя, Тамбовская и три улицы рядом с микрорайоном на Маршала Жукова.

Чтобы обеспечить проезд по этим улицам их выровняют грейдером и выровняют асфальтовой крошкой, которая остается после фрезеровки дорожного покрытия.

- Есть опыт по Севастополю, будет дешево и сердито, -заверил Красюк. - Но для этого в бюджете Симферополя нужно предусмотреть 5 миллионов рублей за работу машин и механизмов. А около 6 тысяч кубов крошки у нас будет после фрезерования старого асфальтового покрытия на ремонтируемых улица.

В целом на ямочный ремонт дорог Симферополя в этом году предусмотрено 25 миллионов рублей.

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