В Крыму к 2030 году большую популярность получит яхтерный туризм

Вице-премьер Евгений Кабанов рассказал, как в Крыму будут развивать яхтенный туризм Фото: Архив "КП"

К 2027-2030 году Крым может стать меккой яхтенного туризма, сообщил вице-премьер РК Евгений Кабанов в интервью youtube-каналу «На крючке».

По его словам, уже получено технико-экономическое обоснование по трем потенциальным маринам в Керчи, Феодосии и Яковенково (Ленинский район).

- Будем обращаться в федеральный центр на выделение первого транша на строительство первых яхтенных марин в Крыму. Севастополь делает Балаклаву, у нас еще порядка 24 портопунктов, – пояснил Кабанов.

Также он рассказал, почему в числе первых мест для строительства марины выбрали именно Яковенково.

- По морским негласным правилам переход должен быть не более 40-45 морских миль, и Яковенково – ровно 45 морских миль от Керчи. Потом по городам будет планировать строительство либо портопункта, либо яхтенной марины, – пояснил вице-премьер.

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