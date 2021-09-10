За сутки коронавирус подтвердился еще у 235 человек

Крымчане продолжают заражаться и болеть коронавирусом. Фото: Архив КП.

Коронавирусом в Крыму заболели еще 235 человек. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его данным, 186 человек самостоятельно обратились к врачу, 49 ранее контактировали с заболевшими.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 4248 человек.

С выздоровлением выписаны 339 человек, всего переболевших COVID-19 – 63 394 человек. При этом количество смертей от COVID-19 остается стабильно высоким. За сутки от коронавиурса скончались еще 16 человек.

В республике продолжает действовать режим «повышенной готовности». Крымчан просят носить защитные маски в общественных местах и не игнорировать социальную дистанцию.

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