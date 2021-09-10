Четыре населенных пункта в Крыму остались без воды из-за аварии

Жителям Судака стоит запастись водой на выходные Фото: Архив "КП"

Из-за крупной аварии на водоводе некоторые населенные пункты в Крыму остались без воды, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма». Краны будут оставаться сухими до 24.00.

- Ограничено водоснабжение в селах Наниково, Насыпное, Подгорное и Южное, – говорится в сообщении.

Кроме того, резко снижен объем подачи воды в Судак. По словам главы города Игоря Степикова, если технические проблемы не решат до конца дня, то для жителей некоторых микрорайонов и многоквартирных домов организуют подвоз воды по опубликованному графику.

- В Судаке никаких отключений пока не производилось. Но если аварию сегодня не устранят, мы можем перейти на жесткий график подачи воды, – пояснил мэр города.

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