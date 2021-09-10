Родственники погибшей при потопе под Бахчисараем получат 1 миллион рублей

Родственники погибшей получат материальную поддержку от властей Фото: Архив "КП"

Родственники погибшей во время наводнения в Бахчисарайском районе получат 1 миллион рублей. Соответствующее распоряжение Совета министров Крыма опубликовано на официальном портале крымского правительства, пишет КИА.

Напомним, что 4 июля потоком воды унесло женщину, которая, к сожалению, не выжила. Ее тело было найдено на следующий день в соседнем селе Малое Садовое, в двух километрах вниз по течению реки Бельбек.

- Выделить на выплату единовременного пособия одному из членов семей или, в случае их отсутствия, близкому родственнику гражданина, погибшего (умершего) в связи с ситуацией, сложившейся в июне–июле 2021 года на территориях муниципальных образований Республики Крым в результате обильного выпадения осадков и подтопления жилых помещений, средства в сумме 1 000 000 рублей, – цитирует СМИ текст документа.

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