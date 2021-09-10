Какая погода ждет крымчан на этих выходных

Летняя жара на этих выходных в Крым не вернется Фото: Михаил ПАТЛИС

На этих выходных в Крыму значительного потепления не ожидается, днем воздух будет прогреваться до 27 °. Ночи 11 и 12 сентября будут по-прежнему прохладными. Также в регионе местами могут пройти ливни.

- В субботу ожидается теплая и сухая погода. А вот в воскресенье днем возможны кратковременные дожди с грозами. В начале следующей недели в регионе также будет прохладно, – сообщили КП-Крым в региональном гидрометцентре.

Ночью температура на полуострове может опуститься до 8-13°, на побережье – 14-19°. Днем воздух прогреется до 22-27°. Температура воды в республике на этих выходных будет колебаться в диапазоне 20-23°.

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