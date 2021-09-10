В Крыму двух чиновников приговорили к тюрьме за взятки

В Крыму двух взяточников приговорили к тюрьме Фото: Архив "КП"

Киевский районный суд Симферополя вынес приговор по делу о получении взятки бывшими работниками управления Росимущества по Крыму, сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

Установлено, что они по предварительному сговору получили взятки от предприятия за выдачу поручения на утилизацию двух старых автомобилей и прицепа, находящихся в госсобственности.

- Бывшей начальник отдела Межрегионального территориального управления Росимущества и его заместитель признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору), – говорится в сообщении.

Чиновников задержали во время получения взятки в размере 150 тысяч рублей. Суд приговорил бывшего начальника отдела управления Росимущства по РК к 5 годам, его заместителя к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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