Крымскому академическому драмтеатру имени М. Горького исполнилось 200 лет

Крымский академический русский драмтеатр имени М. Горького отмечает 200-летие. Фото: Крымская газета

В Крыму празднует 200-летие Академический русский драмтеатр имени М. Горького. Новый сезон начался с открытия арт-объекта, на фоне которого жители и гости республики могут сделать памятный снимок.

Как пишет Крымская газета, со следующей недели состоится фестиваль актерской песни. Далее с 5 по 10 октября пройдет Неделя лучших спектаклей в постановке народного артиста УССР Анатолия Новикова. А с 26 по 31 октября зрителей порадует Неделя лучших спектаклей в исполнении любимого театра, артисты будут играть классические и современные произведения.

Наиболее ожидаемым событием сезона является премьера спектакля «Кабала святош» в постановке художественного руководителя театра Владимира Магара. А 29 сентября состоится импровизационный театральный актерский батл, ориентированный на молодежную аудиторию. Участники будут состязаться в экспромтах на заданные темы.

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