В Крыму на избирательных участках будут оборудованы пункты вакцинации

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На избирательных участках в Крыму будут организованы пункты вакцинации. Привиться можно будет как от гриппа, так и от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

- Учитывая, что количество вакцинированных в республике невелико, мы сейчас рассматриваем возможность проведения вакцинации непосредственно на избирательных участках. Безусловно, это будет очень удобно. Избиратели старшего поколения смогут проконсультироваться, измерить давление. В этой части это должно быть очень востребовано, - рассказал журналистам Александр Остапенко.

По его словам, в пунктах будет несколько видов вакцин от коронавируса и четырехкомпонетная вакцина от гриппа и пневмококка.

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