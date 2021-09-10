График отключения электричества в Симферополе и Севастополе на 11 сентября

Свет отключат из-за ремонтных работ.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
11 сентября, в субботу, в отдельных районах Симферополя и Севастополя на время исчезнет электричество. Причем в столице РК отключение произойдет из-за обрезки веток деревьев.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Мокроусова 10-14/42 (чет), 19-21 (нечет)
ул. Фрунзе 4-6 (чет), 16а, 1-15 (нечет)
ул. Шмидта 29/2
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 (10 сентября) до 17.00 (11 сентября)
п. Штурмовое: туп. Поворотный 68-А,64,68,35-А,23-Б,31,35; ул. Поворотная 20-а,12-14,20,78,3-а,1-27; ул. Придорожная 6-А,2-10,5/1,1-А,5/2,3,7-15
с 8.00 до 17.00
с. Вишневое: ул. Мира 2-16,1-21; ул. Новая 2-22,1-33
с 9.00 до 13.00
ул. Кряжева 59-а,61-а,12-24,30-40,7,11-39,12-а,10,9,42,41-49,53,57
ул. Сивашская 6,12,3-17
ул. Тельмана 38-50,31-43
ул. Челюскинцев 96-110,116,118-132,67
ул. Вишневая 2-20,1-23
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