В Крыму 11 сентября будет ветрено и тепло до +27

На полуострове действует штормовое предупреждение. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

11 сентября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, а для для восточных районов актуальна высокая пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 24…26°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Северо-западный ветер 5-10 м/с. Днем 25…27°.

В городе-счастья Ялте, если верить информирует gismeteo.ru, днем столбик термометра поднимется до 21°, скорость юго-западного ветра 2-9 м/с. Гроза, небольшой дождь.

В Евпатории 16…24°, скорость северо-восточного ветра 3-8 м/с. Ясно.

В Феодосии 21…24°, северный ветер 6-12 м/с. Ясно.

В Керчи тепло 18…21°, скорость северо-восточного ветра 6-11 м/с. Ясно.

Температура воды в Черном море 20…23°.

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