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Общество10 сентября 2021 22:18

В Симферополе экскаватор повредил газовую трубу

Жителям рекомендуют перекрыть газ
Юлия МАРКИНАЮлия МАРКИНА
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Экскаватор повредил газовую трубу в Симферополе. Фото: Архив КП.

Экскаватор повредил газовую трубу в Симферополе. Фото: Архив КП.

Во время работ по замене водопроводных труб по улице Гавена в Симферополе экскаватор повредил газовую трубу. По информации ЕДДС крымской столицы, на месте работают специалисты аварийной службы «Крымгазсети».

Угрозы для жизни или иных осложнений ситуации специалисты не отмечают.

Однако жителям советуют перекрыть газ в квартирах и частных домах.

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