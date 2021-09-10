На Украине предлагают судиться с Россией из-за нашествия медуз

Кисель из медуз на берегу Азовского моря в поселке Щелкино в Крыму. Фото: Архив КП

Запорожский губернатор Александр Старух заявил, что курортный сезон в Запорожской области провален из-за нашествия медуз, причиной которого стало строительство Крымского моста и действий России по забору воды из рек для полива.

Как сообщают украинские СМИ, в этом году медуз на побережье Азовского моря на Украине было как никогда много. Старух уверен, что нашествие медуз связано со стремительным повышением уровня солености воды в Азовском море. Реки, по его мнению, обмелели из-за того россияне забирают пресную воду для полива, а в результате строительства Керченского моста был нарушен природный ландшафт Черного моря, что и стало поводом для миграции медуз в Азовское море. Медузы, как считает губернатор Запорожья, и разогнали отдыхающих.

Старух предложил посчитать ущерб от провального курортного сезона, выставить счет России и судиться со «страной-агрессором».

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