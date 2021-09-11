В Бахчисарае запретили фестиваль аудиовизуальной культуры

Фестиваль в Бахчисарае должен был открыться 10 сентября. Фото: Sun Spirit/Instagram

Власти Бахчисарая запретили проведение в городе фестиваля аудиовизуальной культуры Sun Spirit, который должен был пройти с 10 по 13 сентября. Об этом сообщили организаторы мероприятия на своей странице в Instagram.

-Администрация региона приняла решение об отмене мероприятия и отправила на площадку органы МВД уже после заезда гостей на площадку. Мы понимаем, что поездка к нам – это отпуска и перелеты, но, к сожалению, не можем повлиять на ситуацию, – сообщили организаторы.

Вернуть деньги за билеты организаторы пообещали посетителям частями: треть вернется одним платежом сразу, остальное – в течение 2-3 месяцев.

Напомним, в конце июля был закрыт фестиваль ZCity в Поповке. Полиция выявила нарушения коронавирусных ограничений на его территории и факты распространения наркотиков.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50