Пользователи телефонов Xiaomi в Крыму имеют доступ к услугам связи и сервисам

Китайские телефоны отлично поддаются перепрошивке Фото: Архив "КП"

Пользователи телефонов компании Xiaomi в Крыму имеют полный доступ к услугам связи и сервисам. Опрошенные КП-Крым владельцы смартфонов этой марки не получали сообщений о блокировке и не испытывают ограничений в мобильной связи.

- Никаких уведомлений за последние сутки не было, - заверила пользователь Xiaomi Анастасия. - Мобильная связь, мессенджеры, интернет- все работает как обычно.

Накануне сайт XDA-Developers со ссылкой на сообщения от владельцев телефонов сообщил о блокировке Xiaomi телефонов на территории 6 стран - Кубе, Сирии, Северной Корее, Судане, а также в российском Крыму. Однако речь идет о телефонах, которые не были активированы ранее и завезены в регион в частном порядке.

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