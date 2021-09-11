В Крыму больше 150 человек живут во временных пристанищах после летних потопов

Потоки воды вышли из русел рек и сносили все на своем пути Фото: Михаил ПАТЛИС

Больше 150 человек продолжают жить во временных пунктах размещения в Ялте и Керчи после летних потопов. По информации регионального МЧС, просушка квартир и подвалов продолжается.

Обильные осадки в июне-июле привели к затоплению в пяти муниципалитетах республики около 700 домов. Часть из них были разрушены во время схода ливневых потоков с гор. Жителей переселили во временное жилье, где они будут находиться до приобретения квартир взамен утраченных.

В августе стихия повторила натиск на Керченский полуостров. Под воду ушли 18 частных подворий, откуда эвакуировали жителей. Они также ждут окончания восстановительных работ.

До сих пор закрыты для посещения «Царский курган» и «Мемориальный комплекс «Аджимушкай». Дожди активизировали оползневые процессы и проводить экскурсиив музейных объектах не безопасно.

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