В Ялте на маршруты выйдут 25 новых автобусов

Фото: Администрация Ялты

В Ялте на муниципальные маршруты выйдут 25 новых автобусов. Они обслуживают пригородные направления.

По информации администрации Ялты, шесть автобусов встанут на маршрут № 100 «Ливадия – Массандра», еще по две начнут ходить по маршруту № 104 «Ялта «Троллейбусная станция – Даниловка» и № 144 «Санаторий «Долоссы» – Вещевой рынок».

Восемь машин вышли на маршрут № 132 «Ялта (ул. Гоголя, 24) – Алупка (Воронцовский дворец). Остальные перераспределят между маршрутом № 136 «Стройгородок – санаторий «Курпаты» – санаторий «Дюльбер» – Верхний Мисхор» и № 137 «Гаспра – Ласточкино гнездо – Гаспра».

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