Часть Симферополя на двое суток останется без воды

Воду отключат в Марьино и Добровской долине
Фото: Архив "КП"
Микрорайон «Марьино» в Симферополе и прилегающие улицы на двое суток останутся без централизованного водоснабжения. По информации ГУП «Вода Крыма», причиной стал ремонт водовода.
Воду в домах на улицах Беспалова, Гончарова, Ломоносова, Генерала Родионова, Лескова, Радищева, Рылеева, Пирогова, Мира, Б.Хохлова, Перовской, Лазурной, Родниковая, Ялтинское шоссе, проспекте Вернадского и переулках Щаденко и Морской октлючат в ночь с воскресенья на понедельник.
Так же будет прекращено водоснабжение в селах Заречное, Лозовое, Андрусово, Пионерское, Доброе и Кирпичное.
Появится вода в кранах не раньше утра среды 15 сентября.
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