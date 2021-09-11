Часть Симферополя на двое суток останется без воды

Воду отключат в Марьино и Добровской долине Фото: Архив "КП"

Микрорайон «Марьино» в Симферополе и прилегающие улицы на двое суток останутся без централизованного водоснабжения. По информации ГУП «Вода Крыма», причиной стал ремонт водовода.

Воду в домах на улицах Беспалова, Гончарова, Ломоносова, Генерала Родионова, Лескова, Радищева, Рылеева, Пирогова, Мира, Б.Хохлова, Перовской, Лазурной, Родниковая, Ялтинское шоссе, проспекте Вернадского и переулках Щаденко и Морской октлючат в ночь с воскресенья на понедельник.

Так же будет прекращено водоснабжение в селах Заречное, Лозовое, Андрусово, Пионерское, Доброе и Кирпичное.

Появится вода в кранах не раньше утра среды 15 сентября.

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