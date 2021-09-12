Где в Симферополе и Севастополе 13 сентября отключат электричество

Свет отключат на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
13 сентября в отдельных районах Симферополя и Севастополя из-за ремонтных работ исчезнет электричество.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Ленинградская, 5, 2/17
ул. Тургенева, 4-22 (чет), 3-9 (нечет)
ул. Мокроусова, 16, 18, 9-17 (нечет), 8/14-10 (чет)
стройплощадка Кадырова Р. на перекрестке
ул. Павленко - бульвар Ленина
ул. Батурина, 42/57, 44/50,54,56, 51,53, 65
ул. Балаклавская, 30; ул. Ангарская, 38а
ул. Русская, 36-104 (чет);35-103(нечет)
ул. Зенитая, 2/57-34(чет), 1/55-31а (нечет)
ул. Старозенитная, 3; ул. Сергея Лазо 3
ул. Гражданская, 42а-46(чет), 41-57(нечет);
ул. Волочаевская 76, 45-55 (нечет)
ул. Хабаровская 2-28 (чет), 1-23 (нечет)
Каменский массив – садовые товарищества: Каменский массив: «Сельский строитель», «Связист», «Ягодка-Крым», «Тепловик», «Ромашка», «Геолог», «Элита», «Электоромашевец», «Энергетик», «Пневматика», «Луч», «Мебельщик», «Автомобилист 1», «Пневматик 2», «Пневматик», «Салгирка», «Водник», «Крым хлеб», «Нерудник»
СЕВАСТОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Адмирала Юмашева 26-а ГУП «Управляющая компания оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя» (Юмашевский рынок)
п. Пироговка: пер. Горина 7-15; туп. Озерный; ул. Озерная 2-12; ул. Пальметная 2-36,11-В,1-15,39; ул. Угловая 6,3-5; ул. Урожайная 22-а; пер. Сельский 2,1-3; ул. Льва Толстого 2-24,1-15; ул. Рабочая 1-11; ул. Рабочая 2-20,3,1-А,13-21; ул. Тенистая 2-а,2,6; пер. Озерный 4-12
ул. Героев Бреста 19; пр. Октябрьской Революции 17,21
с 10.00 до 16.00
пер. Полоцкий 1,7
ул. Белозерская 2-18,1-17
ул. Полоцкая 2-58,1-39
ул. Фильченкова 48-96,31-33,41
с 11.00 до 12.00
села - Терновка и Родное
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