Погода в Крыму на 12 сентября: переменная облачность и тепло до +26

В Крыму хозяйничает ранняя осень. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

12 сентября на Крымском полуострове все, как и прежде: в силе штормовое предупреждение, а для для восточных районов актуальна высокая пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 24…26°, - сообщили синоптики Крымского гидрометеоцентра.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 15…17°, днем 24…26°

В городе-счастья Ялте, если верить gismeteo.ru, тепло до 22°, скорость юго-восточного ветра 1-7 м/с. Переменная облачность, гроза, небольшой дождь.

В Евпатории 18…24°, скорость северо-восточного ветра 3-6 м/с. Облачно.

В Феодосии 18…21°, юго-восточного ветра 6-12 м/с. Переменная облачность, гроза, небольшой дождь.

В Керчи столбик термометра едва дотянется до 22°, скорость северо-восточного ветра 5-10 м/с. Переменная облачность, дождь.

Температура воды в Черном море 19…21°.

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