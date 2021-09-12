В Крыму зафиксировали 230 новых случая коронавируса

За весь период пандемии количество выздоровевших составило 63 701 человек. Фото: Александра Тимощенко

За последние сутки в Крыму зарегистрировали 230 случаев коронавируса. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, 192 выявлены при обращении за медицинской помощью, 38 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 7311 человек, - отметил Аксенов.

Всего количество выздоровевших за сутки составляет 50 человек, а за весь период – 63 701 человек.

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