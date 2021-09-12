В Симферополе установили памятник Дзержинскому

Фото: Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю

В Симферополе поставили памятник Феликсу Дзержинскому. Торжественную церемонию открытия приурочили к годовщине со дня рождения основателя и главы ВЧК, сообщили в пресс-службе УФСБ России по РК.

«Железный Феликс», как его назвали в УФСБ, поднимал страну из разрухи и нищеты.

- Благодаря его участию были восстановлены две тысячи мостов, отремонтированы почти три тысячи паровозов и более десяти тысяч километров железнодорожного пути, - отметили в УФСБ.

Также Дзержинский часто участвовал в организации детских домов и трудовых коммун.

На торжественной церемонии присутствовали ветераны органов госбезопасности и учащиеся-кадеты.

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