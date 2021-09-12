В Симферополе появятся два дополнительных маршрута

Интервал движения составит 25-30 минут.
Фото: Архив "КП"
В Симферополе планируют запустить два дополнительных городских маршрута, сообщила начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Анастасия Волкова.
По просьбе жителей микрорайона «Пневматика», власти города восстановят маршрут №5 «Пневматика - Маршала Жукова». Также новые автобусы появятся по маршруту из поселка городского типа Комсомольское до Московского кольца. Интервал движения составит 25-30 минут.
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