В Симферополе появятся два дополнительных маршрута

Интервал движения составит 25-30 минут. Фото: Архив "КП"

В Симферополе планируют запустить два дополнительных городских маршрута, сообщила начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Анастасия Волкова.

По просьбе жителей микрорайона «Пневматика», власти города восстановят маршрут №5 «Пневматика - Маршала Жукова». Также новые автобусы появятся по маршруту из поселка городского типа Комсомольское до Московского кольца. Интервал движения составит 25-30 минут.

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