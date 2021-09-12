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Общество12 сентября 2021 16:11

У берегов Крыма заметили американский беспилотник

Дрон начал разведку утром в субботу
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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Дрон RQ-4В ВВС Соединенных Штатов совершил взлет с авиабазы Сигонелла, что в Италии

Дрон RQ-4В ВВС Соединенных Штатов совершил взлет с авиабазы Сигонелла, что в Италии

Фото: "КП" Архив

В акватории Черного моря недалеко от берегов Крыма заметили стратегический разведывательный беспилотник Военно-воздушных сил. Об этом сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.

По данным ресурса, дрон RQ-4В ВВС Соединенных Штатов совершил взлет с авиабазы Сигонелла, что в Италии, и уже утром в 11 сентября приступил к разведывательному полету вдоль российского Черноморского побережья.

Заметим, недавно американский самолет «Challenger 650 ARTEMIS» также осуществлял разведывательный полет вдоль побережья полуострова. Он вылетел из аэропорта Констанцы в Румынии.

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