У берегов Крыма заметили американский беспилотник

Дрон RQ-4В ВВС Соединенных Штатов совершил взлет с авиабазы Сигонелла, что в Италии Фото: "КП" Архив

В акватории Черного моря недалеко от берегов Крыма заметили стратегический разведывательный беспилотник Военно-воздушных сил. Об этом сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.

По данным ресурса, дрон RQ-4В ВВС Соединенных Штатов совершил взлет с авиабазы Сигонелла, что в Италии, и уже утром в 11 сентября приступил к разведывательному полету вдоль российского Черноморского побережья.

Заметим, недавно американский самолет «Challenger 650 ARTEMIS» также осуществлял разведывательный полет вдоль побережья полуострова. Он вылетел из аэропорта Констанцы в Румынии.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50