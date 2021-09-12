В «Воде Крыма» объяснили, почему в Симферополе исчез свет

Поломка кабеля привела к обесточиванию и водно-насосной станции «Гурзуфская» Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Из-за повреждения электрокабеля без воды остались сразу несколько районов в Симферополе, сообщили в пресс-службе ГУП «Вода Крыма».

Поломка кабеля привела к обесточиванию и водно-насосной станции «Гурзуфская», поэтому водоснабжение ограничено в микрорайонах Мате Залки и Битак. Также временно перекрыта горячая линия предприятия.

Заметим, 13 сентября в отдельных районах крымской столицы и Севастополя из-за ремонтных работ исчезнет электричество. «Комсомолка» рассказывает, где отключат электричество.

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