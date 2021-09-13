Погода в Крыму на 13 сентября: дождливо и тепло до +26

Сентябрь скуп на тепло и солнце. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

13 сентября на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, а для восточных районов актуальна высокая пожарная опасность. Так уж совпало - понедельник и чертова дюжина!

- В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 24…26°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Северо-западный ветер до 5-10 м/с. Столбик термометра дотянется + 24…26°.

В красавице Ялте, как обещает gismeteo.ru, днем тепло 18…212°, скорость юго-восточного ветра 4-7 м/с. Переменная облачность, дождь.

В Евпатории 17…23°, юго-западный ветер 3-7 м/с. Ясно.

В Феодосии 18…22°, юго-восточного ветра 6-12 м/с. Небольшой дождь.

В Керчи всего 18…22°, скорость восточного ветра 5-10 м/с. Небольшой дождь.

Температура воды в Черном море 19…23°.

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