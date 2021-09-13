Город Саки вошел в топ-10 бюджетных направлений отдыха в бархатный сезон

В городе Саки есть озеро с грязями. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, проанализировав данные оплаченных заявок жилья туристами с 1 сентября по 31 октября, узнали, где дешевле всего отдохнуть в бархатный сезон.

Город Саки, как оказалось составил серьезную конкуренцию Абхазии, Пятигорску и Питеру. Отдыхающих можно понять, ведь на этом крымском курорте есть не только Черное море, но и озеро с лечебными грязями.

Топ-10 недорогих направлений отдыха в бархатный сезон ( средняя цена в рублях аренды жилья в сутки)

Новый Афон (Абхазия), 1 379

Пятигорск, 1 622

Ейск, 1 692

Калининград, 1 905

Ростов-на-Дону, 2 287

Казань, 2 314,5

Саки, 2 332

Санкт-Петербург, 2 655

Москва, 3 004

Лахденпохья, 6 109

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