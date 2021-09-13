Город Саки вошел в топ-10 бюджетных направлений отдыха в бархатный сезон

В городе Саки есть озеро с грязями.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, проанализировав данные оплаченных заявок жилья туристами с 1 сентября по 31 октября, узнали, где дешевле всего отдохнуть в бархатный сезон.
Город Саки, как оказалось составил серьезную конкуренцию Абхазии, Пятигорску и Питеру. Отдыхающих можно понять, ведь на этом крымском курорте есть не только Черное море, но и озеро с лечебными грязями.
Топ-10 недорогих направлений отдыха в бархатный сезон ( средняя цена в рублях аренды жилья в сутки)
Новый Афон (Абхазия), 1 379
Пятигорск, 1 622
Ейск, 1 692
Калининград, 1 905
Ростов-на-Дону, 2 287
Казань, 2 314,5
Саки, 2 332
Санкт-Петербург, 2 655
Москва, 3 004
Лахденпохья, 6 109
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