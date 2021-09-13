Вячеслав Бутусов полюбовался древней крепостью в Судаке

Вячеслав Бутусов. Фото: butusov.ru

Лидер рок-групп Nautilus Pompilus и Ю-Питер из-за визитов на Крымский полуостров попал в «черный список» украинского сайта «Миротворец». Но такой факт мало сказался на его творческих планах. В сентябре артист снова приехал на гастроли в Крым.

Генуэзская крепость в Судаке. Фото: butusov.official/ Instagram

- Генуэзская крепость - 2021, - такой пост с фотографией появился в Instagram известного музыканта.

По снимку, который сделан в темное время суток, понятно, что красота древнего сооружения не оставила Вячеслава Бутусова равнодушным.

Пользователи под лаконичным и сдержанным постом свои комментарии: «Чудесное место»; «Здесь Владимир Бортко снимал киносериал «Мастер и Маргарита», напротив крепости, гора на которой стояли три креста»; «Крым наш!»

Кстати, в свое время рок-музыкант даже подумывал о покупке жилья на полуострове.

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