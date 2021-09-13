В 38-й школе Симферополя открыли новый спортивный стадион

На торжественной церемонии открытия нового стадиона присутствовал глава Симферополя. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферопольской школе №38 открыли новый спортивный стадион, сообщили в пресс-службе местной администрации.

На торжественной церемонии присутствовал глава крымской столицы Валентин Демидов, представители Общественной палаты Республики Крым, директорМБОУ «СОШ №38» Евгений Костылев, а также педагогический коллектив и ученики.

Контракт на проведение ремонта был заключен в декабре 2020 года. Стоимость всех работ составила 28 миллионов рублей.

- Путь многих олимпийских чемпионов, чемпионов мира начинается на школьных стадионах. Замечательно, что в вашей школе теперь появился такой прекрасный спортивный объект, – сообщил глава Симферополя Валентин Демидов.

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