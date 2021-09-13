Глава Ялты объявила об уходе с поста руководителя Крымского бюро винограда и вина

Павленко объявила об уходе с поста руководителя Крымского бюро винограда и вина. Фото: Янина Павленко/facebook

Глава Ялты Янина Павленко объявила об уходе с поста руководителя Крымского бюро винограда и вина, на котором она находилась семь лет. Такое решение было принято в ходе отчетно-выборного собрания СРО.

По ее словам, теперь председателем Совета Саморегулируемой организации «Ассоциация виноградарей и виноделов Крыма «Крымское Бюро Винограда и Вина» избран первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк.

- Передаю бразды правления Крымским бюро винограда и вина, председателем которого являлась долгих семь лет! Остаюсь также советником главы Республики по вопросам виноградарства и виноделия! И главой администрации города, который имеет все шансы стать винной столицей нашей страны, – сообщила Павленко.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50