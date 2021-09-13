МЧС: В Крыму объявлена чрезвычайная пожарная опасность

В восточных районах Крыма есть риск возникновения пожаров Фото: "КП" Архив

В Крыму объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК, в восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность с 13 по 16 сентября.

Сотрудники МЧС напоминают жителям и гостям столицы о мерах предосторожности: стоит воздержаться от посещения лесов, также нельзя разводить костры.

- Данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 13 сентября по 16 сентября в восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность, – говорится в сообщении.

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