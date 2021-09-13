В этом году из 550 сирот в Симферополе квартиры получат только 33

В Симферополе очередь на получение жилья движется очень медленно
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В этом году администрация Симферополя запланировала выдачу 33 квартир сиротам, в то время как количество нуждающихся намного выше – 550 человек. И эта цифра растет с каждым месяцем.
Как передает «Вести Крым», главная причина медленного движения очереди на получение жилья – нехватка финансов. Специалисты Департамента жилищной политики города намерены решать вопрос о дофинансировании.
- Один квадратный метр рассчитан по установленной сумме. На сегодняшний день это 55 рублей. У нас же на рынке он порой доходит и до 120 за квадратный метр, – цитирует СМИ начальника МКУ Департамента жилищной политики администрации Симферополя Елену Ершову.
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