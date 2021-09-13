В Роспотребнадзоре прокомментировали блокировку смартфонов Xiaomi в Крыму

В Крыму некоторые пользователи смартфонов Xiaomi столкнулись с блокировкой гаджетов Фото: Архив "КП"

Роспотребнадзор ответил на данные о блокировке смартфонов Xiaomi на территории Республики Крым, пишет РБК. Ведомство не получало жалоб от жителей региона.

- Жалоб не поступало. При обращении потребителей будет проведена соответствующая проверка, – говорится в сообщении.

В правилах Xiaomi говорится, что ее устройства нельзя ввозить в Крым, на Кубу, в Иран и КНДР. Портал XDA-Developers 10 сентября сообщил, что через несколько дней после приобретения нового гаджета пользователи видели на экране сообщение о том, что политика Xiaomi не разрешает продажу продукта на этой территории.

В Роспотребнадзоре отметили, что административная ответственность производителя за подобные действия не предусмотрена. Пользователи могут обратиться в суд с имущественным иском к компании.

- После изучения конкретных примеров Роспотребнадзором будут разработаны соответствующие рекомендации и рассмотрен вопрос о помощи потребителям с судебной защитой. Ведомство имеет право заявить групповой иск к изготовителю, – приводит текст ответа СМИ.

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