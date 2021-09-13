В конце недели в Крым придет настоящая осень

С понедельника по пятницу на полуострове будет царить теплая, иногда даже жаркая погода Фото: Архив "КП"

В конце рабочей недели в Крым снова придет прохладная погода с дождями, сообщили КП-Крым в пресс-службе регионального Гидрометцетра.

По словам синоптиков, с понедельника по пятницу на полуострове будет царить теплая, иногда даже жаркая погода. Днем воздух прогреется до 23-28 градусов тепла, а ночью – до 8-13. Но уже в субботу 18 сентября температура начнет постепенно понижаться.

- В воскресенье во второй половине дня мы ждем кратковременные грозовые дожди, а 19 сентября – понижение температуры воздуха до 13 градусов и ливни, - говорит замначальника гидрометцентра Вероника Шенгелай.

Заметим, 13 сентября на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, а для восточных районов актуальна высокая пожарная опасность.

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