Ночью на Крымском мосту образовалась многокилометровая пробка

Фото: Крымский мост/Вконтакте

Вечером 12 сентября в соцсетях появилась информация, что проезд по Крымскому мосту со стороны Тамани оказался заблокирован. Как сообщили в пресс-службе Упрдор «Тамань» КП-Крым, сейчас движение работает в штатном режиме, однако точной причины временных ограничений не назвали.

Очевидцы поделились записью, на которой видно, что на трассе обездвижены около двух десятков грузовых машин. И это только тот транспорт, который попал в кадр. По информации очевидцев, пробка образовалась из-за досмотра машин, включая его прогонку через специальный досмотровой комплекс ведомственной охраны.

- Дорога по Крымскому мосту заблокирована фурами. Въезд только через рентген. Причину этого не могут объяснить и сами сотрудники ДПС, сказали, что указ пришел свыше! Также проезд оказался закрыт и для легкового транспорта. Образовалась многокилометровая пробка, – поделился информацией очевидец в группе «Автпартнер Крым Севастополь ДТП» соцсети «ВКонтакте».

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