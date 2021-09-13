В Крыму 90 учителей смогут бесплатно посетить спектакль «Грифон»

Финальные показы спектакля "Грифон" состоятся 18 и 25 сентября. Фото: Спектакль "Грифон" в Херсонесе/Вконтакте

Исторический спектакль «Грифон» бесплатно покажут молодым учителям, школьникам и студентам Севастополя. Как сообщили в пресс-службе фонда «Моя история». Финальные преставления запланированы на 18 и 25 сентября в музее «Херсонес Таврический».

- 90 молодых учителей, которые приступили к работе в школах Севастополя в 2020-21 годах, получат бесплатные билеты на представление, как и молодые севастопольцы, которые оформили себе Пушкинскую карту, – уточнили в фонде.

Кроме того, посетить спектакль смогут учителя до 35 лет, которые принимают активное участие в жизни совета молодых педагогов Севастопольской городской организации Общероссийского Профсоюза образования. Билеты можно получить в Профсоюзе.

Справка: Пушкинская карта – это банковская карта для молодых людей от 14 до 22 лет, которую можно использовать только при покупке билетов на культурные мероприятия.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50