В Симферополе появится здание эндоваскулярной операционной

В крымской столице построят здание эндоваскулярной операционной Фото: Анна КИРИЕНКО

Городская клиническая больница №7 в Симферополе является заказчиком работ по проектировке быстровозводимого здания для размещения эндоваскулярной операционной. Об этом говорится в Распоряжении Главы Республики Крым, опубликованном на официальном портале правительства РК.

Работы будет выполнять ООО «КРЫМ-ПРОЕКТ». Контракт с подрядчиком заключен на сумму 4 миллиона 406 тысяч рублей. Объект должен быть сдан до 31 декабря 2021 года.

- Определить Общество с ограниченной ответственностью «КРЫМ-ПРОЕКТ» единственным исполнителем по государственному контракту, предметом которого является разработка проектной документации по объекту: «Строительство быстровозводимого здания для эндоваскулярной операционной, – говорится в тексте документа.

Справка: эндоваскулярная хирургия – один из методов лечения сосудистых патологий в области урологии, гинекологии, онкологии и общей хирургии. Его особенность заключается в том, что вмешательство осуществляется не через разрезы, а через небольшие проколы (не более 4 миллиметров).

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