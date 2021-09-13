Полсотни фотографов собрались в Крыму на «Бархатный споттинг»

Споттинг — вид увлечения, заключающийся в наблюдении за самолетами и их фотографировании. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополя"

В международном аэропорту «Симферополь» 13 сентября состоялся юбилейный «Бархатный споттинг». Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, в мероприятии приняли участие около 50 фотографов со всей России, включая Крым. Событие было приурочено к 85-летнему юбилею аэропорта.

- С утра и до заката любители авиации снимали взлеты, посадки, руление десятков самолетов. В объективы попали различные типы лайнеров от широкофюзеляжных Boeing 777 и Airbus А330, до небольших SRJ-200, – говорится в сообщении.

По итогам споттинга будет проведен конкурс, и авторы лучших фотографий получат сертификаты на перелет от авиакомпаний. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

По итогам споттинга пройдет конкурс, авторы лучших фото получат сертификаты на перелет от авиакомпаний «Азимут» и Red Wings, наборы сувенирной продукции от Smartavia, «Уральских авиалиний», Пивобезалкогольного комбината «Крым» и аэропорта Симферополь, модели самолетов и набор эксклюзивных подарков от S7 Airlines и Nordwind.

Кроме того, участники поборются за сертификат на 3 тысячи рублей, который можно будет использовать на фудкорте или в кафе «Терраса» в аэропорту Симферополь.

С утра и до заката любители авиации снимали взлеты, посадки, руление десятков самолетов. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

Справка: Споттинг – это популярное увлечение, которое заключается в фотографировании самолетов и ведении своеобразного реестра летательных аппаратов.

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