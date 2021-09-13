Крым не станет темой обсуждения на встрече Путина и Зеленского, – Дмитрий Песков

Саммит может не состояться, если украинская сторона будет настаивать на обсуждении статуса Крыма. Фото: Дмитрий Песков/Вконтакте

На встрече президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского статус Крыма обсуждаться не будет, сообщил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции с журналистами.

По его словам, «такая формулировка фактически ставит под вопрос гипотетическую возможность проведения встречи». Он уточнил, что российский лидер не намерен поднимать и проблему войны в Донбассе.

- Мы не можем обсуждать вопрос внутриукраинского конфликта. Россия не является стороной этого конфликта. Здесь ничего не изменилось, мы это неоднократно повторяли на разных уровнях, – уточнил пресс-секретарь России.

Напомним, в 2014 году в Крыму состоялся референдум, по результатам которого регион вошел в состав Российской Федерации. Однако украинские власти и ряд стран Запада не приняли российский статус полуострова.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50