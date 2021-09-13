Проректор крымского вуза перевоплотился в рэп-исполнителя

Проректор по социальной и молодежной политике КФУ имени Вернадского призывает молодых людей принять участие в предстоящих выборах. Фото: скриншот из видео

Проректор по социальной и молодежной политике Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Евгений Бубнов призвал молодых людей принять участие в предстоящих выборах, снявшись в ролике со студентами.

Как пишет ForPost, на видео кандидат педагогических наук лихо перевоплощается в современного рэп-исполнителя. Работник университета сам написал музыку и слова. Запись же снята на фоне разрисованных граффити гаражей.

- Я задумался, как сдвинуть безразличное отношение молодежи к своему будущему. Ведь власть – это жизнь. Молодые люди должны это понимать. И решил подойти к мотивации нестандартно, – цитирует СМИ Евгения Бубнова.

Он признался, что первый свой рэп прочитал в 1998 году на выпускном вечере. Насколько эта задумка окажется эффективной, станет ясно после выборов, которые намечены на 19 сентября.

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